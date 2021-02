Parrebeammen besoarge yn Fryslân

Tiisdei binne Lânskipsbehear Fryslân (LBF) en de Fryske Miljeufederaasje (FMF) úteinset mei it besoargjen fan 3.580 parrebeammen troch hiel Fryslân. Ferline jier streamden bestellingen fan de beammen binnen mei it projekt Plan Boom.

Om’t in ôfhelpunt no net mooglik is, hawwe de organisaasjes in beammebesoarchtsjinst yn it libben roppen. De besoarchtsjinst leveret de beammen op feilige ôfstân by minsken foar de doar ôf. Mei it projekt Plan Boom wolle de partijen de kommende jierren op syn minst 700.000 beammen yn Fryslân plantsje. Foar in lytse bydrage koene minsken har oanmelde foar de beammebesoarchtsjinst mei plantynstruksje oan hûs ynbegrepen. Op it stuit is oanmelde net mear mooglik.

Beammen op skoalle

Ferline jier binne de earste beammen al besoarge. Tsientallen skoallen en bernedeiferbliuwen hawwe yn de earste omgong beammen krigen foar op it plein. Yn kombinaasje mei in lespakket fan Jong Leren Eten. Op dy wize wurdt derfoar soarge dat bern yn oanrekking komme mei sûn en lokaal iten.

Grûneigners socht

Njonken de besoarchtsjinst is Plan Boom yn Fryslân op syk nei grûneigners dy’t minimaal in heale hektare oan grûn beskikber stelle wolle foar it oanplantsjen fan beammen yn Fryslân. Partikuliere grûneigners dy’t belangstelling hawwe, kinne kontakt opnimme mei it tiim fan Plan Boom fia www.planboom.nl/grondeigenaar.

Plan Boom

Plan Boom is in lanlik projekt fan de Natuer- en Miljeufederaasjes. It is de bedoeling dat yn hiel Nederlân de kommende jierren tsien miljoen beammen plante wurde. 700.000 dêrfan komme yn Fryslân te stean. De beammen wurde plante yn tunen, bermen, plantsoenen, parken, bedriuweterreinen en yn it bûtengebiet. Dêrmei wurdt de CO2-útstjit ferlytse en wurdt de leefomjouwing moaier, griener, frisser en sûner.

It projekt Plan Boom wurdt mei mooglik makke troch de stipe fan de dielnimmers fan de Nationale Postcodeloterij. De Natuer- en Miljeufederaasjes ûntfange in bedrach fan de lotterij om yn fjouwer jier tiid tsien miljoen beammen te plantsjen yn Nederlân.