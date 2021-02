Online wurksjop ‘Psychology fan dyn taal’

Yn febrewaris organisearret de Afûk de wurksjop ‘Psychology fan dyn taal’. Foar minsken dy’t it nijsgjirrich fine om mear te witten oer de psychology efter taal en dy’t ynsjoch krije wolle yn hoe’t se sels mei taal omgeane, is dat in moaie kâns om dêr wat oer gewaar te wurden. De wurksjop wurdt fjouwer kear online – en fergees – oanbean.

Alle wurksjops binne fan 19.30-22.00 oere:

– Moandei 8 febrewaris (fol)

– Tiisdei 16 febrewaris

– Woansdei 24 febrewaris

– Tongersdei 25 febrewaris

Oanmelde

It oanmelden giet mei in mailtsje nei praatmarfrysk@gmail.com dêr’t namme en telefoannûmer yn neamd wurde en hokker jûn it bêste útkomt. De organisaasje lit sa gau mooglik fan him hearre.

Mear ynformaasje is te finen op: www.praatmarfrysk.nl/taalpsychology.