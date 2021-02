Noardlike biblioteken mei-inoar yn aksje foar it Beatrix Bernesikehûs

De Fryske biblioteken, Biblionet Grins, Foarum Grins en Biblionet Drinte sette har meiinoar yn foar it Beatrix Bernesikehûs. Tidens in live-útstjoering oer foarlêzen op 12 febrewaris om 16.00 oere sammelje de noardlike biblioteken jild yn foar it Bernesikehûs, sadat noch mear sike bern foarlêzen wurde kinne. Want fan foarlêzen fiele je je in lyts bytsje better.

Oanlieding foar de ynsammelaksje is it spannende berneboek Loep en de Pyroman, skreaun troch Allart Hakvoort. Fan de opbringst fan elk ferkocht boek wurdt 40 prosint oan it Beatrix Bernesikehûs donearre. De biblioteekorganisaasjes hawwe meiinoar 100 eksimplaren fan it boek ynkocht. Boppedat ferdûbelje se de donaasje dy’t harren oankeap oplevere hat.

Krêften bondelje

“As biblioteke-netwurk binne wy dei yn dei út dwaande mei hoe’t wy ús stientsje bydrage kinne oan in bettere, moaiere mienskip. Ik fyn it prachtich dat wy op dizze manier as noardlike biblioteken ús krêften bondelje,” fertelt Sandra van Gaalen, bestjoerder fan Fers. “Want op ’t lêst hawwe wy hjirmei allegear itselfde doel: de sike bern yn gedachten even yn in oare wrâld wêze te litten.” It is foar it earst dat de fjouwer noardlike biblioteekorganisaasjes gearwurkje foar in goed doel. Meiinoar fertsjintwurdigje se 98 biblioteken yn Fryslân, Grinslân en Drinte.

“In wrâld dêr’t gjin sykte en pine is”

“Wy hienen dat bedrach oermeitsje kinnen, mar woenen graach mear foar it Beatrix Bernesikehûs dwaan,” fertelt Rachel van den Hoogen, bestjoerder fan Biblionet Grins. “De pedagogyske meiwurkers yn it sikehûs lêze geregeld foar. It is in middel om kontakt te meitsjen mei de bern en it is in ûntspannende ôflieding. Al lêzend de bern even mei te nimmen yn in wrâld dêr’t gjin sykte en pine is.”

“Sa kamen wy op it idee om in live-útstjoering oer Loep, it Bernesikehûs en foarlêzen te meitsjen,” follet Richt Pander, haad Publyk fan Foarum Grins, oan. “Want foarlêzen is foar élk bern wichtich. It stimulearret de fantasy en taalfeardichheid. En it is gesellich, tegearre in boekje lêze. Dat gunne je elk bern en seker in siik bern. Wy hoopje dat de útstjoering minsken net allinne stimulearret om foar te lêzen, mar ek dat it wat ekstra’s opleveret foar it Beatrix Bernesikehûs. Yn de foarm fan direkte donaasjes, of troch it boek te keapjen.”

Live-útstjoering fia ferskate kanalen fan biblioteken

Yn de live-útstjoering op de Facebook-pagina fan ûnder oare Fers, Biblionet Grins en Foarum Grins, op 12 febrewaris fan 16.00 – 16.45 oere, giet Arno van der Heyden yn petear mei skriuwer Allart Hakvoort, foarlêskonsulint Renske Thalen en Barbara Baijens fan de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. Under de útstjoering kinne sjoggers in donaasje dwaan.

Loep yn aksje foar it Beatrix Bernesikehûs

Freed 12 febrewaris 16.00 – 16.45 oere

Live te folgjen fia de webside: fers.nl/nieuws/actie-beatrix-kinderziekenhuis

Of fia Facebook: www.facebook.com/wijzijnfers

Besjoch hjir de aksje/donaasje-pagina: www.steunbeatrixkinderziekenhuis.nl/actie/noordelijke-bibliotheken