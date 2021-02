Noard-Frysk wurdboek no online

Fan it Westerlauwersk Frysk en it Sealterfrysk wiene al langer goede online-wurdboeken. It Noard-Frysk, dat praat wurdt yn de noardlikste Dútske dielsteat Sleeswyk-Holstein, folget no. Mei stipe fan de Dútske oerheid hat de Fryske Rie in wurdboek op ynternet set dat wurden oersette kin út it Noard-Fryske dialekt Mooring yn it Dútsk en oarsom om.

It wurdboek befettet sa’n 36 tûzen wurden en is te finen op https://www.friesisch.net/.