Nij greidefûgelbelied foar Fryslân

Greidefûgels binne in wichtich part fan it Fryske lânskip. Dêrom wurket de provinsje Fryslân oan belied om de greidefûgelpopulaasje te fersterkjen. Yn de Startnotysje Greidefûgels 2021–2030 steane trije ambysjenivo’s om it hjoeddeistich belied oanskerpjen foar de kommende perioade. Deputearre Steaten lizze de evaluaasje fan 2014 oant 2020 en de startnotysje mei in kar foar in ambysjenivo op 21 april foar oan Provinsjale Steaten.

De foarkarsambysje fan Deputearre Steaten giet út fan it omkearen fan de delgeande line en de stabilisaasje en groei fan de greidefûgelpopulaasjes. Mei as rjochtline 10.000 briedpearkes fan de skries. Dat strykt mei it hjoeddeistich belied, mar oanfolle mei oanbefellingen út de evaluaasje, de petysje Fryslân Greidefûgellân en it Oanfalsplan Skries. Dan giet it bygelyks om fertsjinmodellen lykas in hegere molkepriis foar boeren en gearwurking yn robúste greidefûgelkearngebieten. It is belangryk om dat te keppeljen oan de aginda’s foar bygelyks lânbou, feangreide, stikstof en natuer. Dat ambysjenivo freget om ekstra middels, boppe op it hjoeddeistich greidefûgelbudzjet. It giet om in Ryksbydrage fan tsien miljoen it jier en middels foar de oankeap en it ôfwurdearjen fan grûn.

In leger ambysjenivo betsjut it trochsetten fan it hjoeddeistich belied en it akseptearjen fan de delgeande line. It hegere ambysjenivo giet út fan it optimalisearjen fan de folsleine oerflakte greidefûgelkearngebiet yn Fryslân en in robústere greidefûgelpopulaasje (15.000 briedpearkes foar de skries). Neist boppesteande middels freget dat om in ekstra provinsjale bydrage fan fiif miljoen.

Nij belied

Op basis fan de kar fan Provinsjale Steaten (PS) komt der nij greidefûgelbelied. Dat stelt PS yn novimber dit jier fêst, sa wurdt ferwachte. Undertusken krije in soad projekten út 2020 in ferfolch yn 2021. Bygelyks de pilot stienmurdbehear, de predaasjemonitoaring troch kollektiven, de Greidefûgelkennisdei (18 febrewaris) en de kampanje Grutsk op ús Greidefûgels. Ek sette twa nije LIFE projekten útein: GrassBirdHabitats en All4Biodiversity, en wurdt der opnij ynset op jeugdedukaasje, de ynset fan ekstra maatregels om grûn wieter te meitsjen en it Oanfalsplan Skries. Deputearre Douwe Hoogland: “It is wichtich om troch te wurkjen oan de greidefûgelprojekten. Gearwurking is dêr hiel wichtich by. Alle partijen yn it Olterterpoerlis – ûndersikers, frijwilligers, agrariërs en natuerbehearders –, eltsenien is nedich om de greidefûgelstân yn Fryslân te ferbetterjen.”

Evalueare

It oantal briedpearkes fan de gidssoart skries gie efterút nei 6700 yn 2020 yn stee fan de 10.000 dy’t winske binne, docht út de evaluaasje bliken. De efterútgong liket stadiger te gean yn de kearngebieten mei greidefûgelbehear. De delgong fan it oantal briedpearkes liket yn Fryslân ek stadiger te gean as yn de rest fan Nederlân. Foar de tsjirk, ljurk, piipljurk en it giel boumantsje is de lêste acht jier wol in opgeande line te sjen.