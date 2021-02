LTO: meitsje straffen swierder foar ynslûpers boerebedriuwen

Minsken dy’t sûnder te freegjen by agraryske bedriuwen binnenslûpe, moatte hurder straft wurde. Dêrfoar pleitet belange-organisaasje LTO Nederlân. Oanlieding is in rjochtsaak tsjin de Vegan Streaker, dy’t yn 2019 binnenslûpte by in kninehâlder yn Vragender (Gld). Dêr krige er freed in taakstraf fan 30 oeren op betingsten foar. Foarman Van der Tak: “Dat stiet yn gjin ferhâlding ta it leed dat de boer en syn bisten oandien is.”

LTO Nederlân pleitet al langer foar it stranger oanpakken fan ekstremisten. Van der Tak: “As de Nasjonaal Koördinator Terrorismebestriding al warskôget foar dizze foarm fan ekstremisme, dan moat de minister yn aksje komme. Ik haw mei eigen eagen sjoen hoefolle leed en gefaar oft datsoarte ynslûpingen opleverje by hurdwurkjende boeren en túnkers. Dêrom wol ik meikoarten mei minister Grapperhaus fan Justysje & Feilichheid om ’e tafel.”

Unnedich bisteleed troch ynslûpingen

Van der Tak stelt dat ekstremisten gjin rekken hâlde mei de sûnens fan bisten. “As men midden yn ’e nacht in knyn mei fûle lampen yn ’e eagen skynt, kin dy him letterlik deaskrikke of troch de skrik ferlamme reitsje. By in plomfeebedriuw yn Limburch hawwe wy ek deade bisten fûn nei in nachtlike ynslûping. De bisten wiene sa kjel wurden fan it ljocht dat se har massaal dea fleagen tsjin de stâlmuorren. Troch de klap en ferstikking kamen se om it libben. By ynslûpingen yn bargestâlen hawwe we sjoen dat de memmebargen sa kjel waarden dat ze harren biggen fertrapen.”

Wetswiziging needsaaklik

LTO Nederlân wol dêrom dat de minister de wet oanpast, sadat ynslûpers hurder straft wurde kinne. “Wa’t mei twa minsken of mear nachts nacht ynbrekt, kin maksimaal njoggen jier selstraf krije, mar foar midden yn de nacht in boerebedriuw ynslûpen is dat heechút sechstjin moanne. Dêr moat sa gau mooglik feroaring yn komme. Foar in soad boeren binne bedriuw en wenning ien gehiel. It goed fersoargjen fan bisten betsjut 24 oeren deis, sân dagen yn ’e wike ferantwurdlikheid nimme en klearstean.” It ynkringen yn stâlen fielt as in oanslach op jins priveelibben.

It ynslûpen yn boerebedriuwen wurdt no noch net sjoen as ynbrekken, omdat der gjin braakspoaren binne. Foar de feilichheid en it wolwêzen fan bisten moat der lykwols frisse lucht ynkomme kinne en moatte de flechtrûten altyd iepen wêze. It hermetysk ôfsluten fan stâlen is net winsklik.

Yn petear mei de minister

Foarsitter Van der Tak wol yn gauwens mei minister Grapperhaus yn petear. “De besetting yn Boxtel hat ta ôfspraken laat tusken LTO en it ministearje fan Justysje en Feilichheid oer it monitoaren, screenen en ûndersykjen fan ekstremistyske groepearringen. Skerpe oandacht moat prioriteit bliuwe. It is no saak dat de polityk yn aksje komt, sadat der hurder tsjin illegale aksjes optreden wurde kin. It kin net tolerearre wurde dat biste-ekstremisten it ‘rjocht’ yn eigen hannen nimme. Serieuze juridyske konsekwinsjes binne nedich.