Keart de winter werom?

Op it heden falt Nederlân ûnder in hegedrukgebiet mei de kearn boppe de Britske eilannen. Dat systeem tsjocht begjin ankom wike nei it Europeeske fêstelân, wylst boppe Iislân in nij sintrum fan hege druk ûntstiet, dat him yn eastlike rjochting útwreidet en al ringen ek wer Grut-Brittanje beflapt. Fangefolgen komt der letter takom wike te uzes in noardlike streaming op gleed dy’t kjeld dit út transportearret en is dat wykein yn de nachten lichte froast te ferwachtsjen. Wa’t dat in nijsjirrige ûntjouwing fynt, moat it aktuele waarberjocht op ItNijs.frl yn de gaten hâlde.

Hoewol’t it yn maart likegoed noch wol winterje kin, is de kâns op serieus winterwaar net mear sa grut. Dat, wa’t noch wat winterwille ha wol, kin better de winterfoto’s nochris besjen en de nijste DE NIJE keapje, dy’t de winter as tema hat.

De leafhawwers fan winterwaar sille yn alle gefallen meikoarten fierder moatte mei harren libben. Oflieding kin socht wurde yn it meidwaan oan de fotowedstriid fan DE NIJE. Dêr is it by te rêden om bisten: it tema fan de foljgende edysje. Sjoch op bledside 45 fan dizze jefte foar mear ynformaasje.