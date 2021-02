‘Jane Eyre’ yn it Frysk

Koartby is de Fryske oersetting ferskynd fan de 19de-iuwske klassiker Jane Eyre. It boek ferskynde yn 1847 en waard skreaun troch Charlotte Brontë ûnder it pseudonym Currer Bell. It boek is ferskate kearen ferfilme en is noch altyd tige lêsber. It is yn it Frysk oerset troch Jant van der Weg -Laverman.

Dizze klassike ‘coming-of-age’-roman ûndersiket de emoasjes en ûnderfiningen fan in jonge frou, fan har drege en ûngelokkige bernetiid, troch har groei nei folwoeksenens en har ûntdekking fan leafde foar de hear Rochester, de master fan Thornfield Hall. Yn it har eigen meitsjen fan de aksje – de fokus leit op ‘e stadige ûntjouwing fan de morele en geastlike gefoelichheid fan Jane en alle barrens wurde kleure troch in ferhege yntensiteit dy’t earder it domein fan poëzij wie – bringt Jane Eyre in radikale feroaring yn de keunst fan fiksje.

Charlotte Brontë is de “earste histoarikus fan it priveebewustwêzen” neamd en de literêre foarâlder fan skriuwers as Marcel Proust en James Joyce. De roman befettet eleminten fan sosjale krityk, mei yn ‘e kearn in sterk gefoel fan kristlike moraal, en wurdt troch in soad beskôge as syn tiid foarút te wêzen, sjoen it yndividualistyske karakter fan Jane en de ferkenning yn de roman fan klassisme, seksualiteit, religy en proto-feminisme.

Earste Frysktalige Jane Eyre, útjûn troch Evertype (Skotlân; ISBN 978-1-78201-275-7).