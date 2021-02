Invictus Games yn De Haach opnij útsteld fanwege koroana

De Invictus Games dy’t yn maaie yn De Haach holden wurde soene, gean opnij net troch. It sportevenemint foar militêren en feteraren mei psychysk of lichaamlik letsel is fannijs útsteld fanwege de koroanamaatregels.

It ynternasjonale sportevenemint soe ferline jier al yn it Haachske Suderpark holden wurde, mar waard doe nei dit jier ferskood. De Britske prins Harry is beskermhear fan de spullen foar militêren dy’t ferwûne rekke binne yn it leger.

Foar de edysje yn De Haach stiene tsien sporten op it programma: atletyk, gewichtheffen, hânbôgesjitten, roeien, JLR Driving Challenge, rolstoelbasketbal, rolstoelrugby, hurdfytsen, sitfollybal en swimmen. De earste spullen waarden yn 2014 yn Londen holden. Dêrnei wiene der edysjes yn de Feriene Steaten, Kanada en Australië.