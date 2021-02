Ik bin jo broeder en jo suster (gedicht)

Ik bin jo broeder en jo suster



Jo ferpleger en tsjûge

en alles wat dêr tuskenyn leit.

Achter jo stean masines, mar

ik fiel jo pols en hear jo hert bûnzjen.

Ik bin it dy’t jo ferhaal ken

en hoe’t jo hjir kommen binne.

Ik doch myn bêst foar jo,

oant de dei dat wy ôfskie nimme.

Ik bin jo broeder en jo suster…

Ik flean en draaf foar jo,

mar dat heart no ienris sa.

Der is neat dat ik net

sjoen, rûkt, of heard ha.

Ik moat skerp bliuwe as ik

oan jo stim hear dat der wat is.

Ik pas jo medikaasje oan

en fier it mei jo as jo foarútgean.

Ik bin jo broeder en jo suster…

Ik harkje nei jo noeden dy’t jo

emosjoneel totaal ferskuorre.

Dat heart no ienris by myn baan

en ik ha echt gjin muorre.

As jo gûle, omdat it net wol,

dan bin ik der foar jo.

As ik in laits toverje kin,

sil ik dat net litte.

Ik bin jo broeder en jo suster…

Myn skouders drage de tragedys

dy’t jo en ik trochmakke ha.

It “Wy kinne neat mear foar dwaan”

en pine dy’t ik fiel as ik jo ferlieze soe.

Ik sjoch de minske achter de pasjint.

As jo lizze, sitte, stean of rinne,

as jo my sjogge mei myn in mûlkapke,

hoopje ik dat jo itselde sjogge.

Ik bin jo broeder en jo suster…..

Ik wol út noch yn net brekke,

al is de line noch sa tin.

Mar as broeder en as suster freegje ik jo:

Help ús no’t it noch kin.

Siebe Siebenga