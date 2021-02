Iiswille yn byld (9)

Hjoed is foar de fjirde dei yn ‘e rige yn De Bilt in temperatuer boppe de 15 ºC metten, sa docht Weeronline te witten. Soks is yn de meteorologyske winter nea earder foarkaam. It rekôr stie op trije dagen efter inoar, op namme fan 1998 en 2019. It wurdt noch mâlder, want op grûn fan de waarsferwachting foar moarn komt der noch in dei by. Soks is yn oerienstimming mei it opwaarmjen fan it klimaat. Sa is februwaris neffens it waarburo 1,6 graad opwaarme, ferlike mei it tiidrek 1951 – 1980.

Namste bysûnder is it dat reedriders oardel wike lyn oer de marren fleagen. Foarearst foar it lêst noch wat bylden fan de iiswille.

