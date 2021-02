Iiswille yn byld (4)

Wylst hjir en dêr en jinsen al wakker riden waard, lokken ferline wike freed, mei de ûnthjitting fan in prachtich reedriderswykein, de grutte marren. Mar it oansjen fan de Sleattermer Mar makke wanmoedich. In knoarre snie mei hurde wyn en striemin iis as resultaat. Op de Hegemer Mar wie daliks al mear mooglik. Yn lytse groepkes waard it iis ferkend. As lykwols earne moai riden wurde kin, dan is dat op de behindige Sondeler Leien. Dat is eins altyd sa en dat wie no net oars. Men moat der efkes foar op de fyts of yn ‘e auto, mar dan is it dêr in grut geniet.

