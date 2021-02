Iiswille yn byld (3)

In dei letter soe iismaster Sytse Kroes fan de Friesche IJsbond der noch op oantrune om net op it iis te kommen. “Dat is net geskikt foar de grutte massa”, sa soe er ornearje. Mar ferline wike freedtemiddei teagen grutte kloften bewenners fan de wetterrike Jouster útbuorren Skipsleat al op nei harren iis. Moai swart glêd iis dat op it frijwat djippe wetter – oars as op splislizzend lân en yn puozzen – pas nei de sniestoarm waakst wie. Mar likegoed fertroud. De wille wie fan de gesichten ôf te lêzen, fan lyts oant grut. En der waard net allinnich reedriden, mar ek feestfierd, mei lûde muzyk en bier.

