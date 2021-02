IIswille yn byld (2)

Neffens heechlearaar geastlike sûnensbefoardering Ernst Bohlmeijer, fan de Universiteit Twente, wienen de Nederlanners o sa ta oan winterwille. “In protte minsken sitte troch de koroana oantangele mei iensumens, eangst en depressive klachten”, sa seit de professor hjoed yn deiblêd Trouw. “De natuer joech ferline wike in útnûging om nei bûten ta en warber te wurden mei kuierjen, sniepoppen meitsje en reedriden. Dêr kwikke minsken fan op.” Mar hoe moat it no fierder, no’t de winter sa hommels weiwurden is? Bohlmeijer: “Besjoch foto’s en besykje it yn dyn holle fannijs te belibjen. Ast dat mei tawijing dochst, komme de geloksfielingen wer werom.” It Nijs besiket dêr mei in fotorige sines oan by te dragen.

Juster setten we, krekt as de reedriders, útein mei it reedriden op lâniis; dêrnei is it riden op ûndjippe puollen en petten oan bar. Yn de omkriten fan It Hearrenfean fleane longerjende iisleafhawwers sa gau as it in bytsje winterje wol nei it Nannewiid. Mar dat lei ferline wike likegoed foar in grut part fol mei snie-iis. Benammen de westkant wie amper te beriden. Oan de eastkant lei moai glêd iis dat der pas nei de sniestoarm fan it wykein derfoar ynferzen wie, mar dat wie sadwaande noch wol wat tin…

