Iiswille yn byld (1)

Hjoed reage teiwaar yn in omsjoch in koart mar fûleindich winterke it lân út. Leafhawwers fan reedriden namen de ôfrûne dagen lykwols harren trekken goed waar. Dat foel oars noch net altyd ta, om’t in pak snie yn it foarôfgeande wykein de foarming fan in glêde iisflier op in protte plakken yn ‘e bulten joegen hie. Mei om’t it de wike derfoar ek al kâld west hie, teide de snie yn ûndjip wetter net goed fuort en ûntstie kwalteriis. Benammen wetter dat ornaris gau ticht leit hie dêrfan te lijen. Sa ek in stik splislizzend lân tusken de grutte dyk by Snits en de Brekken. Lykwols wie der op dat lâniis ferline woansdei al in aardige espel reedriders op ‘e lappen. Hjirûnder is dêr in koarte fotoreportaazje fan te sjen. De oankommende dagen folgje mear foto’s fan it reedriden dat ôfrûne wike in protte minsken yn de besnijing hold; foar wa’t noch efkes neigenietsje wol.

