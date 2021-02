Hûnderten Belgen dogge mei oan proef Sineesk faksin

Trije- oant fjouwerhûndert Belgen litte har meikoarten mei in Sineesk faksin ynspuitsje. Hja hawwe har oanmeld foar in test mei it faksin, skriuwe Belgyske media.

Clover Biopharmaceuticals út Sina soe it earste bedriuw wêze dat in oanfraach yntsjinne hat om in faksin yn België te testen. It Etysk Komitee en it Federaal Genêsmiddelagintskip moatte dy oanfraach noch goedkarre. De medisynprodusint hopet yn de twadde helte fan maart mei de proef úteinsette te kinnen.

Ynintinsjen op grutte skaal mei in Sineesk faksin is foarearst net mooglik, mei’t Europa dêr gjin tastimming foar jout.