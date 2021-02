Henk Angenent en Syb van der Ploeg ride eigen Alvestêdetocht

De lêste winner fan de Alvestêdetocht, Henk Angenent (53), besiket hjoed opnij om de tocht te riden. Dat docht er mei sjonger Syb van der Ploeg, syn broer Jacob en freon Henk Matser. De riders binne sneintemoarn betiid úteinset yn Ljouwert.

“Wy fytse de tocht alle jierren op Twadde Pinksterdei”, sei Angenent tsjin in ferslachjouwer fan de Ljouwerter Krante. “En de fanatike riders hawwe altyd sein: wy wolle him dochs in kear mei ús allen ride. Dat is no mooglik, dus dat sille we gewoan dwaan.”

Underweis moat der wol in protte klune wurde, lykas yn Drylts.

Juster waard de tocht ek al riden troch de Friezen Piet Mulder en Gerben Douma. Even foar 00.00 oere kamen se oer de streek op de Bonkefeart. It wie in drege tocht. Ien fan harren krige noch in boete foar it oertrêdzjen fan de jûnsklok. “De Alvestêdetocht rûn wat út”, wie syn ferklearring.