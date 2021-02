Fryslân hellet flinke koroanastipe yn foar kultuer

Der komt omtrint 1,4 miljoen euro nei Fryslân as stipe foar kulturele ynstellingen. It ministearje fan Ynlânske Saken stelt it bedrach beskikber foar primêr provinsjaal subsidiearre ynstellingen. It jild is bedoeld as kompensaasje foar koroanaskea. De provinsje Fryslân makke in ynventarisaasje fan de skea yn it earste healjier oant 1 juny fan 2020 en rûsde dy op 1.396.319,- euro. It folsleine bedrach waard takend.

De kulturele ynstellingen yn Fryslân krigen swiere finansjele klappen neidat koroana alle aktiviteiten op slot smiet. Musea giene tydlik ticht en koene dêrnei folle minder besikers ûntfange. Festivals en foarstellingen koene net trochgean. Dêrtroch rûnen dy gâns ynkomsten mis. In diel fan de Fryske kulturele ynstellingen koe streekrjocht op stipe fan it ministearje fan OCW rekkenje, mar in grut part net.

Kultuerdeputearre Sietske Poepjes makke har yn Den Haag sterk om dy koroanaskea ek fergoede te krijen. “De kulturele sektor is yn Fryslân fan grut belang. Foar de leefberens, foar it toerisme, foar de ekonomy. Dy drukt in fiks, posiyf stimpel op ús imago as provinsje. Dan tink ik net allinne oan grutte eveneminten as Oerol of Welcome to the Village, dy’t ynternasjonale útstrieling hawwe. Ik tink ek oan it grutte tal Fryske ynstellingen: de keunstorganisaasjes, de iepenloftspullen, de musea en de harmony- en fanfarekorpsen en de brassbands, om mar in pear te neamen. Ik bin hiel bliid mei dizze erkenning fan de minister.”

De provinsje ferdielt it takende bedrach oer de provinsjale ynstellingen.