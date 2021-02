FryskSichtber: Meitsje it Frysk sichtber op Ynternasjonale Memmetaaldei

Op snein 21 febrewaris is it Ynternasjonale Memmetaaldei. Dy dei is op inisjatyf fan Unesco yn it libben roppen en bestiet dit jier 20 jier.

Om dat te fieren hat Praat mar Frysk in spesjale aksje betocht dy’t ekstra omtinken jout oan de sichtberheid fan ús memmetaal, it Frysk. En jim kinne fansels meidwaan.

Yn de wike fan 14 oant en mei 21 febrewaris sammelet Praat mar Frysk jim foto’s. Hawwe jim in moaie Fryske tekst of in foto fan Frysk dat al sichtber is?

Sjoch hjir foar mear ynformaasje en doch mei!