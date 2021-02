Frijstelling behear en skeabestriding útsteld

De provinsje Fryslân stelt, mei yngong fan hjoed 11 febrewaris 2021, de frijstelling foar it ferjeien en it bestriden mei stypjend ôfskot fan de paugoes, blesgoes en skiere goes tydlik út. Fierders is it net tastien om wetterfûgels te ferjeien.

Soks is nedich om’t der op it stuit troch it winterwaar net in protte te fretten is en der net in soad skûlplakken foar de bisten binne. De frijstelling sil opheft wurde as de helte fan de grutte wetters (foar it grutste part) frij fan iis is en as der yn ’e rin fan fjouwer dagen efterinoar gjin sprake mear is fan snie- of izelbedekking op teminsten de helte fan it Fryske grûngebiet.