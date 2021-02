FNP: lanlike koroanaregelingen MKB slute net oan op Fryske situaasje

Lanlike koroanastipe slút net altyd goed oan by de situaasje fan it Fryske MKB. Dat konstatearret de FNP op basis fan in eigen ynventarisaasje ûnder in grut tal bedriuwen yn de regio. De Steatefraksje freget oan it provinsjebestjoer (DS) om by Kabinet en Keamer oan te trúnjen op ferbetteringen.

Nuodlike situaasje

It giet ûnder oare om de ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten’ (TVL). Men moat minimaal € 3000 fêste lêsten yn ’e moanne hawwe om dêrfoar yn ’e beneaming te kommen. De ‘partnertoets’ (ynkommen fan mear as € 1500 fan de partner) by de TOZO-regelingen soarget der ek foar dat in soad ûndernimmers bûten de boat falle. De NOW-regelingen (85% kompensaasje fan leankosten) wurde fansels op priis steld, mar troch de doer fan de krisis wurdt de situaasje nipend en sille hieltyd mear wurknimmers ûntslein wurde. Begjinnende ûndernimmers kinne al hielendal min oan kompensaasje komme, om’t hja noch gjin omset draaiden. De FNP konstatearret dat in hiel soad bedriuwen it no tige dreech begjinne te krijen. FNP-wurdfierder Sybren Posthumus: “De lêste tsien jier hat de provinsje € 300 miljoen ynvestearre yn it Fryske bedriuwslibben (‘Wurkje mei Fryslân’). Wy moatte der om tinke dat it ús no net by de hannen om delglydt.”

Frysk koroanapakket

De FNP sjocht ek kritysk nei it eigen Fryske koroanapakket. Wat hawwe ûndernimmers yn de hoareka oan in baristatrening of in kursus enerzjybesparring as se net iens ynvestearje kinne en de jildstream opdrûget? De FNP freget him ôf oft it Kolleezje fan Deputearre Steaten dy sinjalen ek kriget en hokker aksje oft it ûndernimme sil yn ’e rjochting fan polityk-De Haach om ûndernimmers yn Fryslân te helpen. De FNP is fan betinken dat op koarte termyn aksje nedich is. “Is it Kolleezje bekend mei boppeneamde sinjalen”, wol Posthumus witte. “Wat kin DS dwaan om regelingen better oanslute te litte op it lytsskalige MKB”? De FNP wol ek graach in evaluaasje sjen fan de besteande provinsjale koroanaregelingen foar it bedriuwslibben.