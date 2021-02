Ferskes: online-alternatyf foar Noard-Frysk biikebrånen

Sint Piter is yn Noard-Fryslân ien fan ‘e wichtichste feesten fan it jier. Dan fiere de ynwenners fan dat Frysktalige gebiet yn Noard-Dútslân it saneamde biikebrånen. Dat wurdt fierd op de jûn fan 21 febrewaris by steapels baarnende tûken en strie.

It biikebrånen is fan oarsprong nei alle gedachten in typysk winterfeest, dat mei in waarm fjoer de moed deryn hâldt yn de lêste kâlde wiken fan it jier, oant de maityd wer begjint. It wurdt op hûnderten plakken fierd, oeral wer krekt in bytsje oars en it hat him ûntjûn ta in sterk symboal fan de Noard-Fryske identiteit.

Omdat it biikebrånen dit jier troch de koroanaregels net trochgean kin, hat de Friisk Foriining de bekendst biikeferskes opnommen en op YouTube set. Sa kin elkenien dochs thús in bytsje in lyts biikebrånenfeestje fiere. De ferskes binne te finen fia dizze link.