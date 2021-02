Erfgoedpartners en Sintrum Grinslanner Taal & Kultuer fusearje

Erfgoed yn Grinslân ûnder ien dak

Erfgoedpartners en Sintrum Grinslanner Taal & Kultuer (CGTC) – de twa grutte organisaasjes foar Grinslanner erfgoed, taal en kultuer – bondelje harren krêften en fusearje. De twa provinsjale steunynstellingen foar materieel en ymmaterieel erfgoed wenje sûnt dizze moanne ûnder ien dak oan it Lopende Diep yn de stêd Grins en se sille yntinsyf gearwurkje. Se binne bestjoerlik fusearre. Dat hâldt yn dat bestjoer en direksje fan beide partijen gearfloeie, mar dat beide organisaasje harren selsstannichheid safolle mooglik behâlde.

Erfgoedloket

Sûnt 2003 wie it Sintrum Grinslanner Taal & Kultuer (eartiids Hûs fan de Grinslanner kultuer) húsfeste yn it gebou fan de Grinzer Argiven oan it Cascadeplein yn de stêd. Fan dizze moanne ôf sil it CGTC-kantoar te finen wêze yn it monumintale pân fan Erfgoedpartners. Dat is de provinsjale steunynstelling foar musea, mûnen, boargen, oargels, erfgoededukaasje, archeology en publyk yn Grinslân. CGTC is steuninstelling en advyssintrum op it gebiet fan de Grinslanner taal en kultuer. Mei de fúzje fan de twa ynstituten ûntstiet der ien erfgoedloket foar stêd en provinsje.

By Erfgoedpartners is mei de komst fan CGTC deskundichheid oanwêzich op it hiele spektrum fan erfgoed yn Grinslân. Oerheden, erfgoed- en kultuerorganisaasjes, edukative ynstellingen, partikuliere brûkers, ynwenners fan Grinslân en oaren dy’t niget hawwe oan Grinslanner erfgoed kinne fan no ôf by dat ekspertizesintrum foar advys en stipe yn de breedste sin terjochte.

Materieel en ymmaterieel erfgoed

Wa’t oan in Grinslanner freget wêrom’t hy of sy graach yn it noarden wennet, kriget meastal in entûsjast antwurd oer de libbensomjouwing: de dynamyske haadstêd, it wide lânskip, de doarpen mei de tsjerken, boargen, mûnen en pleatsen. De eigen wize fan libjen yn in regio wurdt ek faak wichtich fûn. Dat kin slaan op bygelyks lokale feesten, spesifike yttradysjes mei de feestdagen en de eigen (streek)taal. Al dy eleminten soargje foar ferbinding tusken de bewenners ûnderling en mei harren omjouwing, harren thús. Yn de praktyk is der dus faak gjin skieding tusken materieel erfgoed (monumintale gebouwen, boargen, mûnen, ensafh.) en ymmaterieel erfgoed (taal, tradysjes en gewoanten). Erfgoedpartners en CGTC wolle dêrom mei-inoar bydrage oan it yn stân hâlden, stypjen en útbouwen fan erfgoedaktiviteiten yn stêd en provinsje.

Erfgoedpartners

Erfgoedpartners is in ekspertizesintrum foar erfgoedynstellingen as musea, mûnen, boargen, archeologyske ynformaasjepunten, oargelkommisjes, histoaryske ferieningen, argiven etc. yn de provinsje Grinslân. Deskundige meiwurkers jouwe advizen, organisearje erfgoedmoetingen en kursussen en ûntwikkelje gearwurkingsprojekten op it gebiet fan ynstânhâlding en behear fan monuminten en kolleksjes, presintaasje en edukaasje. Oerheden en fûnsen kinne foar advys en ynformaasje ek in berop dwaan op Erfgoedpartners. Foar mear ynformaasje sjoch op www.erfgoedpartners.nl.

Sintrum Grinslanner Taal & Kultuer

Buro Grinslanner Taal en Kultuer fan de Ryksuniversiteit Grins en it Hûs fan de Grinslanner Kultuer wurkje sûnt 1 jannewaris 2018 gear ûnder de namme Sintrum Grinslanner Taal & Kultuer, yn it koart: CGTC. As provinsjale steunynstelling is CGTC ít loket foar ymmaterieel erfgoed yn de provinsje Grinslân. Neist in advisearjende rol hat CGTC in wichtige publyksfunksje as it giet om it promoten en stimulearjen fan de Grinslanner taal en kultuer. It publykspart bestiet út in breed skala oan aktiviteiten fariearjend fan de Dei fan de Grunneger Toal, taalkursussen Grinslanners, in provinsjale skriuwwedstriid en in Grinslanner diktee. It wittenskiplike ûndersyk dat CGTC, safolle mooglik mei de Grinslanners, docht nei taal, kultuer en skiednis fan Grinslân wurdt presintearre yn firtuele en fysike publyksaktiviteiten. Foar mear ynformaasje oer de misje, de aktiviteiten en de projekten fan CGTC sjoch op www.cgtc.nl.

Nij adres

It kantoar fan CGTC is oan it Lopende Diep 8, 9712 NW Grins, t. (050) 313 00 52, e. info@cgtc.nl.