Ekologyske ramp yn Israel

Israel hat alle strannen oan de Middellânske See foar ûnbepaalde tiid ôfsletten. Op hûnderten kilometers strân binne tonnen tarre oanspield. De autoriteiten neame it fan ien fan de slimste miljeurampen dêr’t it lân mei te krijen hân hat.

In grut oaljelek op in ûnbekend plak op see soe de oarsaak fan de fersmoarging wêze. Woansdei waard de fersmoarging foar it earst opmurken. Dêrnei fûnen miljeuaktivisten tarre op de strannen. Der binne ferskate fûgels en seeskyldpodden fûn dy’t mei de kliemske swarte stof bedutsen binne. In oanspielde deade walfisk is neffens ûndersikers ferstoarn trochdat it bist tarre ynkrige hie.

It ministearje fan Miljeubeskerming seit dat it it meast foar de hân leit dat in tanker oalje kwytrekke is. Israel besiket it skip te finen dat ferantwurdlik is foar de fersmoarging. Tûzenen militêren en frijwilligers holpen snein om de oaljeresten fan de strannen op te romjen. In stikmannich fan harren moast nei it sikehûs ta om’t se fergiftige stoffen ynazeme hiene. It ministearje tinkt dat it miljoenen euro’s kostje sil om alle smoargens op te romjen.