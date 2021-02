NASA hat in fideo fan Marsferkenner Perseverance frijjûn. Op de bylden is te sjen hoe’t it falskerm útklapt en de robot op de planeet lânet en dêr it hjitteskyld by ôfsmyt. De Perseverance sakke mei in katrolsysteem nei de grûn ta.

