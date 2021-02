Diskriminaasje fan net-Frysktaligen bestiet net

As minsken dy’t it Frysk net machtich binne, net yn ‘e beneaming komme foar in baan of in funksje, dan is dat gjin diskriminaasje. Op in beskate wize besjoen is dat logysk: ommers, in taal kin men leare. It is lykwols ek de wet. De oerheid is ferplichte om Friezen foarrang te jaan as se op in janpoepsplak sitte en dat mei gjin diskriminaasje hjitte.

Sa stiet it yn it Ramtferdrach foar de beskerming fan nasjonale minderheden, dat foar Nederlân oer ien minderheid giet. Dat binne de Friezen. Yn kêst 4 lid 2 en 3 fan it ferdrach stiet nammentlik:

2. De partijen ûnthjitte dat hja, as dat nedich is, war dogge om de gelikensens te befoarderjen fan minsken dy’t ta in nasjonale minderheid [=Friezen] hearre en minsken dy’t ta de mearderheid hearre, op alle mêden fan it ekonomyske, maatskiplike, politike en kulturele libben. Dêrby hâlde se rekken mei de typyske omstannichheden fan de minsken dy’t ta in nasjonale minderheid hearre.

3. De maatregels dy’t op basis fan lid 2 nommen wurde, wurde net as in diskriminearjende hanneling beskôge.

It is dêrom wat nuver dat antydiskriminaasje Tûmba, dy’t in oerheidstaak útfiert, yn syn jierferslach fan 2019 in diskriminaasjegefal opfiert fan in man dy’t ferskate klachten hat. Guon binne wier diskriminaasjegefallen, mar it “Telkens wordt hij afgewezen omdat hij geen Fries spreekt” mei hielendal gjin diskriminaasje hjitte.

Yn it ferline gie it noch fierder. Yn it jierferslach fan 2010 skriuwt Tûmba: “Discriminatie op grond van de Friese taal valt niet onder de antidiscriminatiewetgeving”. Kêst 4 lid 1 fan it Ramtferdrach seit lykwols:

De partijen ûnthjitte dat hja derfoar soargje dat minsken dy’t ta in nasjonale minderheid hearre [= Friezen] foar de wet gelyk binne en dat de wet harren op likense wize beskermet. Wat dat oangiet is diskriminaasje op grûn fan it hearren ta in nasjonale minderheid ferbean.

Tagelyk stelt Tûmba yn dat âlde jierferslach dat net-Frysktaligen “zich belemmerd [kunnen] voelen” as fan harren aktive of passive behearsking fan it Frysk frege wurdt om foar in funksje yn ‘e beneaming te kommen. Dat is lykwols gjin diskriminaasje, want yn 2010 hie Nederlân it Ramtferdrach ek al goedkard.

It Feriene Keninkryk is krekt lykas Nederlân in partij yn it Ramtferdrach. De Ingelskman yn Wales, dy’t hjoed yn it nijs kaam omdat er it Welske taalbelied diskriminearjend neamde, hie dus ek op juridyske basis ûngelyk.