De waan fan it eigen gelyk

Oertinking

Sommige politisy en religieuze lieders slane harsels grutsk op it boarst as se wer ris ideologysk of libbensbeskôglik goed skoard hawwe. Yn de oertsjûging dat de wierheid allinne oan harren kant stiet, strielje se fakenfolle in geweldigen profilearringsdriuw út. Ferbale krêft jout macht. Eigen gewin moat triomfearje. Dwepers, demagogen, ekstremisten of fûnemintalisten wurde se wol neamd. Fêsthâldend geane se út fan oertsjûgingskrêft, de dialooch sykje se net. Dêr leit de kym yn om byneed mei geweld oare mieningen oan ’e kant te reagjen.

Mar in boartsjend minske (homo ludens), dy’t mei bernlike ûnbefongenens kreatyf nei mooglikheden siket om gear te wurkjen, jout in wei nei frede en feilichheid. Wa’t nei de stilte harket en wierheden relativearret kreëarret romte yn it tinken en dat makket it neier byinoar kommen mooglik. Oertsjûgingskrêft en profilearringdriuw ferwaaie. De sindingsdriuw wurdt dan ferline tiid.

Sindingsdriuw

fan ferbaal

geweld

faak net

bewust

falt op

dat in protte

wurden

net mear

binne

as

yn trance

bringe

fan

eigen ik

in goedkeap

klearkommen

mei jinsels

wylst

it ferburgene

yn de passy

skûlet

yn de stilte

fan

de binnenkeamer

yn it rûzeljen

fan de wyn

yn it boartsjen

fan in bern

Wytze Brandsma, Gersleat

emearitus agooch-teolooch