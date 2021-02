Boekkontrakt tekene yn tsjerke Piet Paaltjens

Nij boek Onder Frieslands grauwe hemel oer dichter-dûmny yn novimber

Op freed 12 febrewaris tekenen útjouwerij Wijdemeer en skriuwer Johannes Keekstra in kontrakt foar it boek Onder Frieslands grauwe hemel. Yn novimber ferskynt de kleurrike útjefte oer dûmny-dichter François HaverSchmidt, bekend as Piet Paaltjens.

De ûndertekening wie yn de Mariatsjerke fan it buorskip Foudgum, by Dokkum. Yn de jierren 1859-1862 stie François HaverSchmidt dêr op de preekstoel en hy wenne yn de pastory. Skriuwer fan Onder Frieslands grauwe hemel Johannes Keekstra groeide deunby it tsjerkje op en fûn as teatermakker in protte ynspiraasje yn de foardracht Mijn eerste gemeente dy’t HaverSchmidt yn 1880 skreau oer Foudgum. HaverSchmidt wie der djipûngelokkich, lykas te lêzen is yn syn beskriuwingen fan it doarp. Om de tiid te ferdriuwen stoarte er him ûnder it pseudonym Piet Paaltjens op gedichten, dy’t letter yn de ferneamde bondel Snikken & grimlachjes ferskine soene, en hy wurke der oan it optochte Oera Linda-boek.

Boek as ôftraap projekt

Nei’t er de neamde foardracht by tafal lêzen hie, makke Keekstra fuortdaliks plannen foar in teaterproduksje, yn 2022 op te fieren. Dêrfoar die er djipgeand ûndersyk yn argiven en publikaasjes: de ferskate tichtplichten yn koroanatiid joegen dêr in protte gelegenheid ta. It levere safolle ynformaasje en ynsjoggen op, dat foarôfgeand oan de útfiering it boek ferskynt, as in soarte fan ôftraap.

Webside

It ûndertekenjen fan it boekekontrakt betsjutte ek de lansearring fan de webside www.grauwehemel.frl, oer it projekt as gehiel. Tsjin de simmer kinne belangstellenden dêr al yntekenje op in eksimplaar fan de útjefte, dêr’t de kommende tiid de lêste hân oan lein wurdt.