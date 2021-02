Biotrack kriget 25.000 euro foar it fierder ûntwikkeljen fan koroanatest

It Fryske bedriuw Biotrack ûntwikkelet in nij testpakket om de koroana-ynfeksjes te ûndersykjen. Foar dat projekt kriget Biotrack in ynsidintele subsydzje fan 25.000 euro fan de provinsje Fryslân.

It koroanafirus soarget derfoar dat bedriuwen har oanpasse moatte. Biotrack is dêr in moai foarbyld fan. Dat wurke al yn ferskate sektoaren, dêr’t it manieren foar fluch en betrouber ûndersyk nei mikro-organismen foar betocht. Earst foar de wettersektor, doe de libbensmiddelssektor en de lêste jierren yn de medyske sektor. Troch de útbraak fan Covid-19 hat Biotrack yn heech tempo in nije testkit ûntwikkele foar it monitoaren fan Covid-19-ynfeksjes by pasjinten.

It folsleine byld

It projekt mei de titel ‘Het complete beeld’ mjit trije ûnderdielen: it nivo fan besmetting, de aktiviteit fan it firus en de ûntwikkele ymmuniteit (serology). Biotrack brûkt it subsydzje om it ûnderdiel serology fierder te ûnderbouwen en yn gearwurking mei oaren yn de praktyk te bringen.

Mei-inoar de pandemy ferslaan

De Provinsje Fryslân stipet dat moaie doel, mei-inoar besykje om de pandemy derûnder te krijen. It projekt past by de doelen fan de provinsje, beskreaun yn it ferbettermaatregelpakket: Lok op 1, No en Moarn. Dêrneist laat it projekt ta nije heechweardige wurkgelegenheid op laboratoarium-, IT- en wittenskiplik mêd.