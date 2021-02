Bernewike De Lawei giet online troch

Yn De Lawei steane de skoalfakânsjes altyd yn it teken fan de bernewike. Yn de foarjiersfakânsje fan 20 o/m 28 febrewaris is dat net oars. De Lawei stekt de ‘Kidsweek’ yn in digitaal jaske. Sa wurde der fergeze wurkateliers organisearre fan Drumschool Dr888, is der it KidsAtelier en binne der online foarstellingen en dûnsfideo’s te besjen.

Drumschool Dr888 – BoemTsjakkaBoem

Mei drumskoalle Dr888 wurdt it wurkatelier BoemTsjakkaBoem organisearre. Mei dosint Henri sille de dielnimmers drumme mei objekten fan thús, tink oan amers en sleven. It wurkatelier is op woansdei 24 febrewaris fan 15.00 oant 15.30 oere foar bern fan 5 o/m 10 jier. Dat is fergees, mar ynskriuwe fan tefoaren is nedich.

Wurkatelier skilderje lykas Picasso

Skilderje mei fjouwerkanten, trijehoeken, sirkels en in hiele protte kleur, dat is hoe’t Picasso te wurk gie. By it KidsAtelier leart de dielnimmer sels ek sa te tekenjen en te skilderjen.

Fia Teams wurde de wurkateliers jûn troch dosint Amarins en leare de bern de kneepkes fan it fak en kenne se tenei in echte Picasso fuortdaliks werom. It online wurkatelier is op freed 26 febrewaris fan 10.00 oant 11.30 oere foar 5 o/m 8 jier en fan 12.30 oant 14.00 oere foar njoggen jier en âlder. Dat is ek fergees, mar oanmelde is nedich en kin oant en mei woansdei 24 febrewaris.

Sjoch foar mear online foarstellingen, kleurplaten en dûnsfideo’s op www.lawei.nl/kidsweek.