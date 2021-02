Behear en skeabestriding guozzen wer tastien

It beslút dat de provinsje Fryslân ferline bekendmakke dat yn ferbân mei it winterwaar de paugoes, blesgoes en skiere goes beskerme wurde moasten tsjin ferjeien en bestriden mei stypjend ôfskot, komt mei yngong fan hjoed te ferfallen. Dêrmei ferfalt it ferbod op it ferjeien fan wetterfûgels ek.

It útstellen is net mear nedich, omdat de gruttere wetters (foar it grutste part) frij binne fan iis en der gjin winterwaar mear ferwachte wurdt, sadat guozzen en wetterfûgels genôch rêstplakken (iepen wetter) fine kinne en fretten wer berikber is.