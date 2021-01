Wykoersjoch koroanasifers Fryslân, 8 oant en mei 14 jannewaris 2021

Foar it earst sûnt healwei desimber is it oantal besmettingen werklik sakke. Der wiene 1523 positive testen. Dat is hast 170 minder as in wike earder. Dochs bliuwt der reden foar noed, no’t de Britske fariant hjir opdûkt.

Wie de Britske fariant earder alris oantroffen, woansdei wie it raak yn it Suyderhuys yn It Surhústerfean: 45 bewenners en goed 40 meiwurkers testen posityf. Op oare plakken bliuwt de GGD ek ekstra alert op ynfeksjes mei de Britske skaaimerken.

Der waard minder testen: 9460. Dat is 15 persint minder as de foarige wike. De 1523 infeksjes fan dizze wike meirekkene is it koroanafirus ûnderwilens by 17.995 ynwenners fan Fryslân oantroffen. Der waard dizze wike fan 18 minksen trochjûn dat se stoarn binne wylst se besmet wiene en fan 12 minsken dat se yn it sikehûs opnommen binne.

Gemeenten

Oantal nije positive testen ôfrûne wike (tusken heakjes de foarige wike):

Súdwest-Fryslân 266 (310), Ljouwert 179 (295), Smellingerlân 164 (126), Noardeast-Fryslân 146 (129), It Hearrenfean 123 (113), Achtkarspelen 118 (92), Tytsjerksteradiel 115 (109), Dantumadiel 82 (75), Waadhoeke 79 (125), De Fryske Marren 77 (79), Opsterlân 75 (81), Weststellingwerf 35 (50), Eaststellingwerf 28 (36), Harns 17 (26), Skylge 14 (41), It Amelân 4 (4), Flylân 1 (5) en Skiermûntseach 0 (0).

Begûn mei faksinearjen

GGD Fryslân is freed 15 jannewaris begûn mei it faksinearjen fan personiel fan ferpleech- en fersoargingshuzen. Foarearst wurde alle dagen 325 meiwurkers pript. As der mear faksins beskikber komme, rint dat oantal op. Yn WTC Expo yn Ljouwert is genôch romte foar goed 3000 faksinaasje deis.