Wrâldbekerwedstriden: protte Fryske medaljes

Antoinette de Jong fan Rottum hat sneintemiddei in sulveren medalje wûn op de 3.000 meter. By de wrâldbekerwedstriid kaam se nei 3.58,52 oer de finish. Irene Schouten pakte it goud mei in nij baanrekôr fan 3.57,15. It baanrekôr stie op namme fan De Jong. Schouten hie yn de rit foar De Jong it nije baanrekôr delset. De Jong besocht om dy tiid oan te fallen en siet lange tiid ûnder it skema fan Schouten. De Fryske reedrydster hie lykwols gjin antwurd op de flugge lêste omgongen fan Schouten en joech úteinlik 1,36 sekonden ta. It brûns op de 3.000 meter gie nei Joy Beune. Reina Anema fan De Gordyk einige mei 4.02,58 op it sechde plak.

Femke Kok fan Nij Beets hat ek sneintemiddei de wrâldbekerwedstriid op de 500 meter wûn. De Friezinne ried mei 37,27 wol wat stadiger as op sneon. It sulver wie foar de Russyske Angelina Golikova (37,30). It brûns gie nei Olga Fatkoelina (37,40). Marrit Fledderus fan Sint Nyk debutearre op in ynternasjonale wedstriid. Frou Kok ried yn de ien rit tsjin de Vanessa Herzog. De Eastenrykske gie lykwols op de earste hûndert meter al ûnderút, sadat frou Kok op de krusing net fan har profitearje koe. Mei dêrtroch wie Kok krekt wat stadiger as op sneon. Yn de lêste rit kamen Angelina Golikova (37,30) en Heather McLean (37,52) net mear oan de tiid fan Kok.

Michelle de Jong fan Rottum ried in persoanlik rekôr fan 37,76 en einige dêrmei as fyfde. Marrit Fledderus fan Sint Nyk waard alfde yn in tiid fan 38.19. Fledderus wie eins reserve, mar mocht starte om’t Jutta Leerdam en Jorien Ter Mors harren ôfmeld hawwe foar de ôfstân.

