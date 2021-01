Waarpraatsje: Yn it wykein in bytsje wintersk

DE JOUWER – It wie in hiel kreaze mar noch wol wat rûzige freed. Yn it wykein sjocht it waar der wat wintersk út.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. Op guon plakken kin in bui falle, miskien wol mei wiete snie. By in swakke oant matige sudewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Sneon is de loft berûn, mar de sinne lit him sa út en troch ek sjen. Yn ‘e moarntiid kin der wat rein falle en wat wiete snie is ek net hielendal útsletten. Yn ‘e middei bliuwt it, nei alle gedachten, ek net hielendal drûch. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich. It wurdt 4 graden.

Snein feroaret der net folle oan it waar. Der kin wer in (winterske) bui falle en by in matige súdwestewyn wurdt it in graad as 4.

Takomme wike is it earst noch oan de kâlde kant, mar letter wurdt it stadichoan wer mylder. De winter bliuwt dus fier fuort.

Warskôging:

Yn it hiele wykein, útsein oerdei, kin it op guon plakken glêd wurde.

Jan Brinksma