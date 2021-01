Waarpraatsje: Tongersdei rein

DE JOUWER – It wie in suterige woansdei mei yn ‘e moarntiid op guon plakken ek wat wiete snie. It bliuwt foarearst ritich mei op tongersdei rein.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn, mar der binne, nei alle gedachten, ek in pear opklearringen. By opklearringen soe wat damp ûntstean kinne. De wyn is swak oant matich en komt út ferskate rjochtingen. De temperatuer leit op de measte plakken krekt boppe it friespunt.

Tongersdei is de loft berûn en reint it in skoft. De wyn giet nei it easten en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Freed feroaret der hast neat oant it waar. bliuwt skier en ritich.

Jan Brinksma