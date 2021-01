Waarpraatsje: Tiisdei rein en myld

DE JOUWER – It wie in skiere moandei mei sa út en troch wat (sto)rein. Tiisdei wurdt in wiete mar ek mylde ‘winterdei’.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is de loft berûn en set it op in reinen. De sude- oant súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 4 graden.

Tiisdei reint it sa út en troch en de kâns op sinne is net grut. De wyn komt út it súdwesten en is matich oant frij krêftich, by de kust lâns hurd. De temperatuer leit om de 8 graden hinne.

Woansdei wurdt it noch wat mylder.

Jan Brinksma