Waarpraatsje: Tige rûzich

DE JOUWER – Nei alwer in skiere dei yn jannewaris sjogge wy tongersdei de sinne wer efkes.

Yn ‘e nacht nei tongersdei ta is de loft berûn en it reint in skoft. Foar de wyn is in haadrol weilein. Dy boazet nammentlik flink oan en giet fan it suden nei it súdwesten, is boppe it fêstelân krêftich oant hurd, by de kust lâns stoarmich, miskien wol efkes stoarm. Der binne rûnom ek swiere wynstjitten. It wurdt 6 graden.

Tongersdei wikselje bewolking en wat sinne inoar ôf. Yn ‘e middei falle der in pear buien. De súdwestewyn jout him geandewei wat del en wurdt matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich.

De temperatuer leit om de 7 graden hinne.

Freed is it noch oan de mylde kant, fan sneon ôf wurdt it kâlder.

Jan Brinksma