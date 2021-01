Waarpraatsje: Stadichoan wer kâlder

DE JOUWER – Nei in wiet begjin waard it noch in hiel kreaze tiisdei mei flink wat sinne. Moarn is der kâns op in winterske bui.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei wikselje opklearringen en in pear (winterske) buien inoar ôf. De westewyn is matich, by de kust lâns stiet in frij krêftige oant krêftige noardwestewyn. De temperatuer leit krekt boppe it friespunt.

Woansdei wiskelje sinne en wat buien, miskien wol mei heil, inoar ôf. De wyn komt út it westen en is matich. By de noardkust lâns en yn it Waadgebiet is de wyn krêftich. It wurdt 5 graden.

Fan tongersdei ôf krije wy, yn elts gefal, trije kâlde dagen mei yn ‘e nachten in pear graden froast.

Warskôging:

Tiisdeitejûn, yn ‘e nacht nei woansdei ta en yn de iere moarntiid kin it op guon plakken (wat) glêd wurde.