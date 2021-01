Waarpraatsje: Ritich, rûzich en myld

DE JOUWER – Nei in strieminne tiisdei sjocht it waar der foar woansdei wat better út.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en it kin sa út en troch wat reine. De sude- oant súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich, yn it Waadgebiet hurd. Der is boppedat kâns op flinke wynpûsten. De temperatuer leit om de 5 graden hinne.

Woansdei is de loft berûn, mar in glimp fan de sinne is net útsletten. Yn ‘e middei kin it wat reine. It wurdt in rûzige dei mei in matige oant frij krêftige sude- oant súdwestewyn. By de kust lâns en boppe de Iselmar stiet in krêftige wyn en yn it Waadgebiet waait it hurd. It wurdt 8 graden.

Tongersdei is it tige rûzich, mar it bliuwt myld.

Jan Brinksma