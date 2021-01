Waarpraatsje: Miskien wat wiete snie

DE JOUWER – It waar is dizze dagen tige ferfeelsum en dat bliuwt it foarearst ek.

Yn ’e nacht nei tongersdei ta is de loft berûn en geandewei kin it wat reine, mar efkes wat wiete snie is ek net hielendal útsletten. By in swakke oant matige weste- oant noardwestewyn bliuwt de temperatuer krekt boppe it friespunt.

Tongersdei is de loft ek berûn en der falt sa út en troch wat winterske delslach. De kâns op reinwetter it grutter as dy op wiete snie. De noardwestewyn is swak oant matich en de temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Nei tongersdei bliuwt it skier en earst ek noch oan de kâlde kant.

Jan Brinksma