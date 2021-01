Waarpraatsje: Lyts bytsje wintersk

DE JOUWER – It wie op de measte plakken yn Fryslân in kreas wykein en it waar foar moandei sjocht der ek wol goed út.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is it helder, mar der kin wol wat hege bewolking komme. Op guon plakken soe it wat dizenich of dampich wurde kinne. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen kin it in graadsje frieze.

Moandei wikselje bewolking en sinne inoar ôf en it bliuwt oerdei, sa goed as, drûch. De wyn giet stadichoan nei it westen oant noardwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 5 graden.

De oare dagen fan dizze wike sille wy de sinne net in soad sjen.

Warskôging:

Sneintejûn, yn ‘e nacht nei moandei ta en yn ‘e iere moarntiid kin it op guon plakken wat glêd wurde.