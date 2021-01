Waarpraatsje: Kwakkelich waar

DE JOUWER – It wie in kâld wykein mei yn ‘e nacht fan sneon op snein op in soad plakken yn Fryslân matige froast. Yn Ljouwert waard it -8 en yn Starum -5,9. It winterwaar set net troch, it kwakkelet wat troch.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei rekket de loft stadichoan berûn en letter falt der winterske delslach. Dat kin snie, wiete snie, iisrein of sels izel wêze. De wyn komt út it easten en is swak oant matich, by de kust lâns frij krêftich. De temperatuer leit tusken -4 en 0 graden.

Moandei falt der earst miskien noch wat (winterske) delslach, mar letter wurdt it drûch en yn ‘e middei is der kâns op in pear opklearringen. De wyn giet yn ‘e rin fan ‘e dei nei it westen oant noardwesten en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. De temperatuer leit, nei alle gedachten, krekt boppe it friespunt.

Tiisdei en woansdei binne ritich en it wurdt mylder, mar de kâns dat it yn Fryslân oan de kâlde kant bliuwt is frij grut.

Warskôging: Sneintejûn let, yn ‘e nacht nei moandei ta en yn de iere moarntiid kin it glêd wurde troch winterske delslach.

Jan Brinksma