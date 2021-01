Waarpraatsje: Kâns op wiete snie

DE JOUWER – It wie in kreaze tiisdei, mar de oare dagen fan dizze wike binne ritich.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn, it kin in skoft reine en der is ek kâns op wiete snie. De wyn komt út it suden en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Woansdei soe der earst noch wat rein of wiete snie falle kinne en letter is der kâns op in bui. De sinne lit him net folle sjen. De wyn giet yn ‘e rin fan ‘e dei nei it westen oant noardwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt in graad as 5.

Tongersdei en freed binne twa skiere dagen en it bliuwt ek net drûch.