DE JOUWER – It wie in kâlde en skiere moandei en it waar foar tiisdei sjocht der net folle better út. Der kin sels wat storein falle.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is de loft berûn en der soe wat (sto)rein falle kinne. De noardeastewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 2 graden.

Tiisdei is it skier mei sa út en troch miskien wat storein. By in matige en by de kust lâns frij krêftige oant krêftige noardeastewyn wurdt it 3 graden, mar troch de wyn fielt it wer in hiel stik kâlder oan.

Woansdei feroaret der hast neat oan it waar. It bliuwt ferfeelsum.

Jan Brinksma