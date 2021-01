Waarpraatsje: Grutte ferskillen

DE JOUWER – It wie wer in skiere dei mei in skoft rein. De ferskillen yn Nederlân wiene grut. Waard it yn Fryslân en Grinslân net folle waarmer as in pear graden boppe it friespunt, op guon plakken yn it suden wie it hast 12 graden. Freed is it wer wiet en skier.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en letter sil it reine. Wat wiete snie is net hielendal útsletten. De wyn komt út it súdeasten en is matich, by de kust lâns frij krêftich. Letter giet de wyn nei it westen oant súdwesten en boazet by de kust lâns noch wat oan. De temperatuer leit om de 2 graden hinne.

Freed is it skier en reint it wer in skoft. De weste- oant súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. It wurdt in pear graden boppe it friespunt.

Yn it wykein it it wintersk kâld mei yn ‘e nachten in pear graden froast. It bliuwt it grutste part fan beide dagen drûch en de sinne lit him sa út en troch ek sjen.

Jan Brinksma