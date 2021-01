DE JOUWER – It begjin fan 2021 is tige skier. De sinne hat yn De Bilt noch mar ien oere skynd, mar der is in kâns dat wy freed de sinne wer efkes sjogge.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en it kin sa út en troch wat (sto)reine. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is matich. De temperatuer leit om de 2 graden hinne.

Freed is it earst skier en op guon plakken kin in bui falle. Yn ‘e rin fan ‘e dei sille wy miskien ek noch in glimp fan de sinne sjen. De wyn giet nei it noarden en is swak oant matich. It wurdt 4 graden.

Yn it wykein is it drûch mei op beide dagen miskien wat sinne. Yn ‘e nachten kin it in pear graden frieze.

Jan Brinksma