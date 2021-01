Waarpraatsje: Bytsje wintersk

DE JOUWER – Nei in ‘kâlde’ jierwiksel hiene wy in hiel kreaze Nijjiersdei. It waar foar sneon feroaret net in soad.

Yn ‘e nacht fan Nijjiersdei op sneon wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. Op guon plakken kin in buike falle. By opklearringen kin damp ûntstean. De wyn komt út it súdwesten en is swak oant matich. By de kust lâns komt de wyn út it westen oant noardwesten. De temperatuer leit tusken de -2 en +2 graden.

Sneon kin it earst noch dampich wêze en der kin ek noch in bui falle. Yn ‘e rin fan ‘e dei sjogge wy de sinne grif ek noch wol efkes. De swakke oant matige wyn komt út it súdwesten, mar giet letter stadichoan nei it easten.

Snein fefoaret der ek net folle oan it rêstige, wat winterske waar. By in matige noardeastewyn is it skier, mar it bliuwt, sa goed as, drûch. It wurdt net folle waarmer as in graad as 3.

Takomme wike bliuwt it oan de kâlde kant, mei in tanimmende kâns op winterske delslach.

Warskôging:

Freedtejûn, yn ‘e nacht nei sneon ta en yn de iere sneontemoarn kin it dampich en op guon plakken ek glêd wêze.

Folle lok en seine yn 2021!

Jan Brinksma