Waarpraatsje: Buien

DE JOUWER – Nei in kâlde nacht (Ljouwert -4,4 en Starum -4,7) hiene wy in hiel kreaze winterske moandei mei in soad sinne.

Moandeitejûn falle der in pear buien, miskien wol mei tonger. Der is ek in lytse kâns op wat wiete snie. Yn ‘e nacht nei tiisdei ta is de loft berûn en kin it sa út en troch wat reine. De kâns op wat wiete snie is noch net hielendal útsletten. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is matich oant frij krêtich, by de kust lâns hurd, miskien wol efkes stoarmich. Letter jout de wyn him wer wat del. De temperatuer leit krekt boppe it friespunt.

Tiisdei skynt de sinne geregeld, mar der falle ek in pear buien. De wyn giet yn ’e rin fan ’e dei nei it súdwesten en is matich. It wurdt 5 graden.

Woansdei feroaret der net folle. Op tongersdei en freed is it tige ritich en ek wat mylder.