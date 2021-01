Utstalling ‘The Rolling Stones – Unzipped’ ferlinge

De útstalling The Rolling Stones – Unzipped wurdt mei in moanne ferlinge oant en mei 28 maart 2021.

De populêre eksposysje oer de wrâldferneamde rockband soe oarspronklik oant en mei 28 febrewaris te sjen wêze yn it Grinzer Museum. No’t it museum langer ticht bliuwt fanwege de koroanamaatregels, is besletten om de útstalling te ferlingjen sadat aanst safolle mooglik minsken dochs noch de kâns krije om dy te besjen.

Sa gau’t bekend is wannear’t it museum wer iepen mei, folget der mear ynformaasje oer de start fan de kaartferkeap. Dat sil ûnder oare fia de webside, sosjalemediakanalen en de nijsbrief fan it Grinzer Museum kommunisearre wurde.

Lês ek dit berjocht fan It Nijs oer de eksposysje.