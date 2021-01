Ungelokken troch sjippeglêde diken

Rykswettersteat warskôget automobilisten om rekken te hâlden mei gefaarlike rydomstannichheden yn it noarden. Yn alle noardlike provinsjes, útsein Grinslân, is waarkoade oranje fan krêft foar izel. Yn de rest fan Nederlân jildt koade giel foar glêdens. Yn Noard-Brabân en Limburch komt tichte mist foar.

Troch de glêdens hawwe der ferskate ûngelokken west yn de provinsje. Sa giene ferskate scooters ûnderút by it Oerterper Fallaat en de Lavindelheide yn Drachten. By Burgum is in auto en by Grou in buske yn de sleat bedarre. By De Himrik en Hilaard binne ek auto’s fan de dyk ôf rekke.